Ральф Шумахер: время Флавио Бриаторе в «Формуле-1» прошло

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что в современной Ф1 нет места менеджерам старой школы, таким как Флавио Бриаторе.

75-летний Бриаторе вернулся в чемпионат в прошлом году в роли исполнительного советника Alpine, а после ухода Оливера Оукса в мае фактически исполнял обязанности руководителя команды. Однако уже в сентябре его роль сократится – пост спортивного директора займёт Стив Нильсен.

«Думаю, время фигур вроде Флавио прошло, – сказал шестикратный победитель Гран При в интервью Bild. – Сегодня на вершине должны быть люди с техническими знаниями, такие как Кристиан Хорнер. Флавио мог бы помогать как организатор и нетворкер, быть лицом команды для внешнего мира».

Шумахер привёл в пример тенденцию последних лет, когда технические директора переходят на руководящие посты. Так, Williams в 2023 году назначила бывшего главу отдела стратегии Mercedes Джеймса Ваулза на пост руководителя команды. Сейчас Williams проводит лучший сезон за последнее десятилетие и занимает пятое место в Кубке конструкторов.