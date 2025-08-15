Ральф Шумахер: Время Флавио Бриаторе в Формуле 1 прошло
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что в современной Ф1 нет места менеджерам старой школы, таким как Флавио Бриаторе.
75-летний Бриаторе вернулся в чемпионат в прошлом году в роли исполнительного советника Alpine, а после ухода Оливера Оукса в мае фактически исполнял обязанности руководителя команды. Однако уже в сентябре его роль сократится – пост спортивного директора займёт Стив Нильсен.
«Думаю, время фигур вроде Флавио прошло, – сказал шестикратный победитель Гран При в интервью Bild. – Сегодня на вершине должны быть люди с техническими знаниями, такие как Кристиан Хорнер. Флавио мог бы помогать как организатор и нетворкер, быть лицом команды для внешнего мира».
Шумахер привёл в пример тенденцию последних лет, когда технические директора переходят на руководящие посты. Так, Williams в 2023 году назначила бывшего главу отдела стратегии Mercedes Джеймса Ваулза на пост руководителя команды. Сейчас Williams проводит лучший сезон за последнее десятилетие и занимает пятое место в Кубке конструкторов.
«Ваулз – правильный человек. В Williams очень укоренившиеся структуры, которые трудно ломать, но он уже частично справился. Команда хорошо организована, у неё отличные пилоты. Развитие текущей машины прекращено, всё внимание – на проект 2026 года. Будет интересно увидеть, как они это реализуют», – добавил Шумахер.
