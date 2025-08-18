Стало известно, какую команду Хорнер может возглавить в «Формуле-1»

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако в 2026 году топ-менеджер может вернуться в Формулу 1 в качестве руководителя новой заводской команды Cadillac.

Владелец команды Дэн Таурисс объявил, что руководить коллективом в Формуле 1 будет 59-летний Грэм Лоудон — спортивный директор Marussia во время её участия в чемпионате мира с 2010 по 2015 год, однако, по информации Auto Motor und Sport, в итоге у руля команды может оказаться более опытный Хорнер, а Лоудону найдут другую должность. Связано это с тем, что Грэм давно находится за пределами Формулы 1, а у Кристиана есть актуальный опыт и живые связи в чемпионате мира.

Приход экс-главы Red Bull также поможет с Серхио Пересом, контракт с которым считается практически решённым делом, поскольку Кристиан Хорнер хорошо знает потенциал мексиканского пилота и может выстроить с ним эффективную работу в составе Cadillac.