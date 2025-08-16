Оскар Пиастри: В новом регламенте есть то, что необходимо доработать
Гонщик McLaren Оскар Пиастри считает, что нужно доработать некоторые нюансы нового регламента Формулы 1, который вступает в силу с 2026 года.
«Я совсем недавно тестировал новый болид на симуляторе. Думаю, нам ещё многое предстоит узнать, прежде чем мы отправимся на гонки в следующем году. Я думаю, что работа над проектом ещё не завершена, поэтому я не хочу давать слишком много комментариев. Но он, безусловно, будет сильно отличаться от того, что у нас есть сейчас. Но кое-что всё же будет похоже. Я думаю, определенно есть вещи, которые необходимо доработать, и FIA была очень восприимчива к ним. Я думаю, что мы хорошо взаимодействуем с другими командами, и всё зависит от того, насколько хорошо мы подготовимся к следующему году», — цитирует Пиастри издание Motorsport Week.