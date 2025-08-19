Вассер высказался о самокритике Хэмилтона

«Для меня это не драма»: Вассёр — о самокритике Хэмилтона
Руководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассёр признал, что самокритичные заявления Льюиса Хэмилтона, которые британский чемпион мира из Mercedes-AMG допускает по ходу сезона-2025, не пугают его.
«Он такой, и иногда он вёл себя так же в Mercedes-AMG. Для меня это не драма. Я понимаю подход этого парня. Я понимаю его философию и то, что он очень, очень требователен ко мне, к инженерам, к механикам, но прежде всего к себе. И это, я думаю, каждый может прекрасно принять, если гонщик также требователен к себе. Пример Нико Хюлькенберга тоже очень хороший. Он был невероятно требователен ко всей команде в Формуле 3, но также он был первым, кто отправился на пробежку в 6:30 утра. Для механиков всё было нормально, пока парень старается, им нужен кто-то, кто будет к ним требователен», — заявил Фредерик Вассёр The Race.