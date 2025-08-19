Экклстоун назвал пилота, которого должна нанять Ferrari

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что бразильский дебютант чемпионата мира Габриэль Бортолето, который выступает в составе Stake F1 Team Kick Sauber, должен стать будущим гонщиком заводской команды Ferrari.

© autosport.com.ru

«Бортолето выступает за команду середины пелотона, но всё равно добивается хороших результатов. Успехи Габриэля должны заставить проснуться Ferrari, которой пора понять, что этот бразильский гонщик должен стать её следующим пилотом», — заявил Берни Экклстоун Blick.

Напомним, после 14 прошедших гонок 2025 года Габриэль в своём дебютном сезоне Формулы 1 занимает в личном зачёте 17-е место — Бортолето набрал 14 очков.