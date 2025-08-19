Берни Экклстоун назвал пилота, которого должна нанять Ferrari
Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что бразильский дебютант чемпионата мира Габриэль Бортолето, который выступает в составе Stake F1 Team Kick Sauber, должен стать будущим гонщиком заводской команды Ferrari.
«Бортолето выступает за команду середины пелотона, но всё равно добивается хороших результатов. Успехи Габриэля должны заставить проснуться Ferrari, которой пора понять, что этот бразильский гонщик должен стать её следующим пилотом», — заявил Берни Экклстоун Blick.
Напомним, после 14 прошедших гонок 2025 года Габриэль в своём дебютном сезоне Формулы 1 занимает в личном зачёте 17-е место — Бортолето набрал 14 очков.