Вассер объяснил ранний анонс контракта с Хэмилтоном

Руководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассёр объяснил, почему решил объявить о контракте с британцем Льюисом Хэмилтоном до начала сезона 2024 года, когда семикратному чемпиону мира предстояло ещё сезон отработать с Mercedes-AMG.

