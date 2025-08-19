Вассер объяснил ранний анонс контракта с Хэмилтоном

«Не хотел вызывать панику»: Вассёр объяснил ранний анонс контракта с Хэмилтоном
Руководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассёр объяснил, почему решил объявить о контракте с британцем Льюисом Хэмилтоном до начала сезона 2024 года, когда семикратному чемпиону мира предстояло ещё сезон отработать с Mercedes-AMG.
«Слухи о переходах, внезапные громкие аносны могут заставить людей в команде потерять концентрацию, но меня этим не взять. Посмотрите на Red Bull и на то, что там произошло за последние недели. О Максе Ферстаппене ходят только слухи. И это одна из сильных сторон McLaren. Им удалось остаться в стороне от всех этих историй и потрясений. Вот почему я объявил о подписании контракта с Льюисом Хэмилтоном ещё до начала сезона в прошлом году. Если бы я сделал это, например, между Имолой и Монте-Карло, многие бы запаниковали. Таким образом, Карлос Сайнс был в курсе ситуации с самого начала и смог осмыслить её ещё до того, как всё началось. Он был сосредоточен на своей работе, а я не хотел вызывать панику», — заявил Фредерик Вассёр Auto, Motor und Sport.
Главное сейчас