Экклстоун предсказал чемпиона «Формулы-1» в нынешнем сезоне

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на вопрос по поводу фаворита в борьбе за победу в нынешнем сезоне «Королевских гонок». По мнению Экклстоуна, титул завоюет австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

«Я сделал ставку на австралийца уже после трёх гонок! Он идёт своим путем – и в ментальном плане значительно превосходит Ландо Норриса», — приводит слова Берни Blick.

В настоящий момент Пиастри лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 284 очка. У его товарища по команде Ландо Норриса, занимающего вторую позицию, 275 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187).