Команда Cadillac подписала контракт с первым пилотом

Издания RacingNews365 и Formula.hu сообщают, что команда Cadillac подписала контракт с Валттери Боттасом и, скорее всего, перед Гран При Нидерландов официально объявит о возвращении финского гонщика в Формулу 1.

В настоящее время американский коллектив возглавляет Грэм Лоудон, который хорошо знаком с Боттасом. В последние годы Лоудон работал менеджером Чжоу Гуаньюя, который как раз три года выступал вместе с Боттасом в Sauber.

В текущем сезоне Боттас вернулся в Mercedes в качестве резервного пилота и участвовал в тестовых заездах, помогая Кими Антонелли адаптироваться в Формуле 1. Финн не раз подтверждал, что ведёт переговоры с Cadillac.