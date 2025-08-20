Марко высказался о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в Red Bull

Хюлькенберг мог перейти в «Ред Булл» – рассказал Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что Нико Хюлькенберг мог оказаться в составе австрийской команды в конце 2020 года.

По словам Марко, кандидатуру немца всерьез рассматривали, но в итоге все-таки сделали выбор в пользу Серхио Переса.