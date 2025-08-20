Вассер назвал неожиданное преимущество McLaren над соперниками

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что одним из ключевых преимуществ McLaren в нынешнем сезоне стала способность держаться в стороне от слухов и спекуляций, которые в избытке окружали других лидеров Формулы 1.

В интервью Auto Motor und Sport французский менеджер заявил, что именно ради этого в начале 2024 года команда из Маранелло заранее подтвердила о контракте Льюиса Хэмилтона: «Идея заключалась в том, чтобы избежать лишних разговоров. Вот почему я объявил о подписании контракта с Льюисом ещё до старта сезона. Если бы это произошло между Имолой и Монако, многие впали бы в панику. Так Карлос заранее все понял и смог сосредоточиться на работе».

Однако уже год спустя Ferrari вновь оказалась в центре слухов. Итальянские СМИ писали о якобы шатком положении самого Вассёра, а также о сомнениях Леклера в будущем с командой. После жестких опровержений и от самого руководителя, и от монегаска, Ferrari подтвердила продление контракта с Вассёром на несколько лет.