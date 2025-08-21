Бульдог Льюиса Хэмилтона попал на обложку журнала

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон в 2025 году стал одним из сопредседателей ежегодного благотворительного бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, посвящённом американской моде. В апреле модный журнал Vogue представил специальный номер, посвящённый балу, на обложке которого оказался гонщик Ferrari, а в августе героем обложки Dogue стал бульдог Роско.

Льюис Хэмилтон попал на обложку журнала Vogue

«Как и Льюис Хэмилтон, его бульдогу Роско суждено было стать чемпионом. За эти годы 12-летний стал звездой, как сам Хэмилтон, от голливудской фильмографии до амбассадора бренда. И теперь Роско на обложке Dogue, спустя несколько месяцев после того, как его отец оказался на обложке Vogue. Но как щенок Формулы 1 справляется с жизнью на пит-лейн? Роско редко уходит от Хэмилтона и даже подхватил некоторые вкусы своего отца. «Он любит модные, модные кроссовки, — говорит Льюис. — Он забирает мои кроссовки Dior и всегда берёт их с собой», — гласит описание проекта.

Напомним, Dogue был запущен в 2024 году — в цифровой версии журнала Vogue на обложках появляются собаки знаменитостей, а звёздные владельцы рассказывают о своих питомцах.