Шумахер предложил, в какую команду стоит перейти Хорнеру

«Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера
Ральф Шумахер выступает за переход Хорнера в «Альпин».
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, что логичным местом продолжения карьеры для Кристиана Хорнера могла бы стать команда «Альпин».
В данный момент формальным руководителем является Флавио Бриаторе, который, впрочем, неоднократно заявлял, что не хотел бы заниматься делами «Альпин» на ежедневной основе.
«Я считаю, что время таких фигур, как Флавио Бриаторе, осталось в прошлом. В руководстве нужны технически подкованные люди – такие, как Кристиан Хорнер. Флавио мог бы помогать команде в качестве организатора, быть лицом компании в работе с партнерами во внешнем мире», – рассказал Шумахер.
