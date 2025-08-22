Шумахер предложил, в какую команду стоит перейти Хорнеру

Ральф Шумахер выступает за переход Хорнера в «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, что логичным местом продолжения карьеры для Кристиана Хорнера могла бы стать команда «Альпин».

В данный момент формальным руководителем является Флавио Бриаторе, который, впрочем, неоднократно заявлял, что не хотел бы заниматься делами «Альпин» на ежедневной основе.