McLaren идет на рекорд «Формулы-1»

Во второй половине сезона 2025 года McLaren может войти в историю. У британской команды есть все шансы стать первой командой в истории Формулы 1, набравшей 1000 очков за сезон.

© autosport.com.ru

На данный момент в 14-ти гонках Оскар Пиастри и Ландо Норрис одержали 11 побед и 24 раза поднимались на подиум, набрав в общей сложности 559 очков.

В 10 оставшихся гонках, три из которых — спринты, можно заработать в общей сложности 475 очков. Пилотам оранжевой команды нужно набрать 441 очко до конца сезона.

Но даже если McLaren не наберёт 1000 очков, она может побить рекорд Red Bull Racing в 860 очков, набранных за один сезон в 2023 году. Для этого нужно набрать 302 очка в оставшихся гонках.