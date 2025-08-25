Инсайдер ответил, какой должна быть позиция Расселла по контракту с Mercedes

Журналист и инсайдер Тим Хаурани поделился мнением о ситуации с гонщиком Джорджем Расселом, который пока не заключил новый контракт с «Мерседесом». Действующий контракт британца с немецкой командой рассчитан до конца 2025 года.

