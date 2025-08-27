Глава Cadillac прокомментировал слухи о контракте с Хорнером

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако в 2026 году топ-менеджер может вернуться в Формулу 1 в качестве руководителя новой заводской команды Cadillac. Владелец команды Дэн Таурисс прокомментировал слухи.

«Никаких переговоров с Кристианом Хорнером не было, и планов на это нет. Поэтому я хотел бы официально опровергнуть этот слух. Наша поддержка, вера и покровительство Грэму Лоудену на 100%», — заявил Дэн Таурисс The Race.

Ранее было объявлено, что руководить коллективом Cadillac в Формуле 1 будет 59-летний Грэм Лоудон — спортивный директор Marussia во время её участия в чемпионате мира с 2010 по 2015 год