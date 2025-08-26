Шарль Леклер: Не было больших ожиданий от Хэмилтона
Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер заявил, что у него не было особых ожиданий от дебюта Льюиса Хэмилтона в коллективе, а также монегаск не думал о том, удастся ли ему опередить британца или нет.
«Не было больших ожиданий от Хэмилтона, потому что я не знал, чего от него ждать. Как пилот, вы следите за данными других гонщиков, но всегда возникает вопрос: когда вы отклоняетесь от траектории в повороте, какая часть этого зависит от водителя, а какая от автомобиля? Мне было очень любопытно, где я окажусь по сравнению с Льюисом. Опять же, ещё очень рано говорить об этом, и мы не боремся за победы и поул-позиции, что меняет всё для гонщика. Сейчас моя единственная цель — попытаться вернуть Ferrari на вершину. Я доволен своим выступлением, и мне просто нужно продолжать в том же духе. Возможно, пока рано судить о форме Хэмилтона, поскольку для Льюиса это новая команда, и я уверен, что он всё ещё изучает и осваивает все новые для него системы», — заявил Шарль Леклер RacingNews365.