Леклер: не было больших ожиданий от Хэмилтона

Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер заявил, что у него не было особых ожиданий от дебюта Льюиса Хэмилтона в коллективе, а также монегаск не думал о том, удастся ли ему опередить британца или нет.

© autosport.com.ru