Промоутер гран-при России подал иск против «Формулы-1» в суд Лондона

Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Ирина Аурениус дала комментарий по поводу подачи иска в Высокий суд Лондона (Великобритания) по вопросу взыскания с руководства Формулы-1 долга из-за отмены российского этапа чемпионата. Ранее в британской прессе сообщалось, что российская сторона требует £ 50 млн (около $ 67,5 млн).

