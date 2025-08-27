Тото Вольф назвал цели Mercedes после летнего перерыва

Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» после летнего перерыва
Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от команды на заключительном этапе нынешнего сезона Формулы-1.
«Мы готовы вернуться к гонкам в эти выходные с Зандворте. Мы начинаем путь к окончанию сезона и текущего регламента, настроенные выступить сильно. Впереди десять напряженных гонок, в которых мы будем бороться за второе место в Кубке конструкторов и параллельно настраиваться на 2026 год. Несмотря на то, что мы не вносили существенные изменения в машину этого года, прогресс в Венгрии дает нам хорошую основу для работы», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».