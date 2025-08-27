Названа самая возрастная команда «Формулы-1»

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Накануне Гран При Нидерландов американский коллектив назвал своих пилотов на следующий сезон, которые составят самую возрастную пару в пелотоне.

© autosport.com.ru

Суммарный возраст финна Валттери Боттаса и мексиканца Серхио Переса составит 71 год, что больше даже, чем у дуэта Aston Martin, где у испанца Фернандо Алонсо и канадца Лэнса Стролла 70 лет. Третьей по «старости» командой является Ferrari — монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон имеют 67 лет на двоих.

Самыми молодыми командами являются «43-летняя» Visa Cash App Racing Bulls (француз Исак Хаджар и новозеландец Лиам Лоусон), «46-летняя» Mercedes-AMG с британцем Джорджем Расселом и итальянцем Андреа Кими Антонелли и «47-летняя Haas», за которую выступают француз Эстебан Окон и британец Оливер Берман.