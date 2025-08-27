Экклстоун назвал команду, в которую не стоит переходить Ферстаппену

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение о том, что четырёхкратному и действующему чемпиону Формулы-1, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену не стоит задумываться о возможном переходе в «Феррари».

«Если он перейдёт в «Феррари», то это будет означать конец его карьеры. Будем надеяться, что этого не произойдёт. Он всегда сможет превратить хорошую команду в команду-победителя», — приводит слова Экклстоуна GPBlog.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 194 очка. Лидером является «Макларен», на счету которого 559 баллов.

Ранее Экклстоун выразил желание увидеть в календаре «Королевских гонок» ЮАР.