Новый контракт с Mastercard стал рекордным в истории McLaren

Действующий обладатель Кубка конструкторов в Формуле 1 McLaren стал единственной командой чемпионата мира, кто в 2025 году не имел титульного спонсора. После летних каникул ситуация изменилась — в сезоне-2026 британский коллектив также будет выступать с титульным партнёром.

© autosport.com.ru

О сотрудничестве с McLaren объявила Mastercard. Американская международная платёжная система уже работала с коллективом, но в 2026 году решила выйти на новый уровень и стать титульным спонсором. По оценке The Athletic, новый контракт станет рекордным по размеру в истории McLaren — соглашение, рассчитаное до середины 2030-х, оценивается минимум в $100 млн. Ожидается, что новое партнёрство окажется и крупнейшим подобным контрактом в истории Формулы 1.

Новым наименованием британской команды, которая уверенно идёт ко второму подряд Кубку конструкторов и титулу одного из своих пилотов в личном зачёте, станет McLaren Mastercard Formula 1 Team. Это будет первый титульный спонсор коллектива с 2013 года, когда завершилось сотрудничество с британским оператором сотовой связи Vodafone.