Red Bull предупредили о сложностях после летнего перерыва

Джолион Палмер: «Впереди множество неудобных трасс для «Ред Булл», «Зандворт» – лучшая из ближайших»
Палмер предупредил «Ред Булл» о сложностях после летнего перерыва.
Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер проанализировал этапы, которые ждут «Ред Булл» после августовской паузы.
Сезон возобновится 29-31 августа, когда пройдет Гран-при Нидерландов.
«Думаю, там все должно быть нормально. Не представляю, что получится попасть на поул, как в Сильверстоуне. Проблема в том, что я вижу в календаре множество неудобных трасс для «Ред Булл» – Монца, Сингапур, Баку, что сыграло свою роль и в прошлом году. Болид плохо проявляет себя в низкоскоростных поворотах. «Ред Булл» любит быстрые, и «Зандворт» где-то посередине: если плавные переходы, некоторые высокоскоростные повороты, но и более жесткие торможения. Но, учитывая домашнюю поддержку Макса [Ферстаппена], это лучший трек для команды из ближайших. Я бы ожидал борьбу за подиум, но не считаю, что в этот раз он сможет опередить «Макларен», – произнес Палмер в подкасте F1 Nation.
