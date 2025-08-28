Ферстаппен прокомментировал переход Переса в Cadillac

Четырехкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал подписание бывшего напарника мексиканца Серхио Переса в американскую команду «Кадиллак».

© Чемпионат.com

«Когда я услышал новости, я отправил ему сообщение. Я рад его возвращению, он отличный парень. Радует его возвращение на стартовую решетку. Что же касается его выступления, это будет завить от машины», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Серхио Пересу 35 лет. Мексиканец дебютировал в Формуле-1 в 2011 году. С 2021 по 2024 год выступал в «Ред Булл», за это время становился вице-чемпионом, а также занимал третье место. Всего на его счету шесть побед в Гран-при.