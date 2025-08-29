Ландо Норрис назвал ключевого человека для успеха McLaren

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул важность руководителя Андреа Стеллы для результатов команды в сезоне.

«Без вопросов, для меня это Стелла. Есть большое количество важных факторов, однако во многом это заслуга Андреа. Я буду благодарен ему до конца жизни за этот сезон, ведь во многом это его заслуга», – приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Андреа Стелла занимает руководящую позицию в «Макларене» и координирует работу инженерной команды и пилотов. Команда «Макларен» сейчас занимает первое место в кубке конструкторов Формулы-1, а пилот Ландо Норрис находится на втором месте личного зачёта.