Оскар Пиастри ответил, так ли он спокоен внутри, как кажется снаружи
Пилот McLaren Оскар Пиастри признался, что иногда нервничает во время гонок Формулы 1, несмотря на то, что все считают его очень спокойным.
«Да, я определённо нервничаю. Перед каждой гонкой. Я не верю тем, кто говорит, что не нервничает, потому что не думаю, что такое возможно, и было бы немного странно, если бы человек не нервничал. Так что нервы определённо есть, вопрос только в том, как вы с ними справляетесь, как пытаетесь направить их в нужное русло. В конечном счёте стресс может быть как хорошим, так и плохим, и всё зависит от того, как вы с ним справляетесь. Для меня спокойствие — это просто часть меня. За последние годы я понял, что именно так я могу выложиться по полной, и это не у всех выглядит одинаково, так что это не волшебство. Именно так я чувствую, что работаю лучше всего. Так что это отчасти естественно, отчасти связано с опытом и обучением. Просто я такой, какой есть, и стараюсь извлечь из этого максимум пользы. По мере приближения к концу года напряжение будет естественным образом возрастать, и я к этому готов. Я уже бывал в такой ситуации в других чемпионатах, и эти чувства, и этот обратный отсчёт до конца года — всё то же самое, так что я готов к этому. Я могу положиться на своего менеджера Марка Уэббера, но в конечном счёте всё зависит от того, как я справляюсь, как веду машину, как преодолеваю трудности, которые ждут меня впереди. Но да, очень важно иметь вокруг себя сильную команду и хороших людей, на которых можно положиться в трудную минуту. Марк, безусловно, один из таких людей. Мне не терпится увидеть, как всё пройдёт», — цитирует Пиастри издание Crash.net.
