Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от машины 2026 года

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о первых впечатлениях после тестов машины Red Bull 2026 года на симуляторе, но при этом отказался комментировать дискуссии вокруг изменений в регламенте Формулы 1.

© autosport.com.ru

«Во вторник я работал на симуляторе, – сказал Ферстаппен в беседе с голландским RacingNews365. – Конечно, можно сделать всё как угодно хорошо, но пока это не имеет особого смысла».

При этом голландец подчеркнул, что Red Bull уже постепенно переключает внимание на будущее:

«Пошагово. Ты продолжаешь работать над этим сезоном, но параллельно смотришь на следующий. Команда уже активно занята этим. Сначала ты зависишь от того, что они построят, потом подключаешься как гонщик – начинаешь ощущать и видеть, что можно изменить».

Несмотря на критику со стороны некоторых пилотов в адрес регламента 2026 года и впечатлений от симуляторов, Ферстаппен сохраняет нейтралитет: