Ферстаппен вылетел в гравий

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен допустил странную ошибку по завершении первой тренировки Гран При Нидерландов. Действующий чемпион не сумел выбраться из гравийной ловушки и был вынужден покинуть свой болид, который пришлось эвакуировать маршалам.

© autosport.com.ru

Ферстаппен завершил первую тренировку на шестой позиции, отстав от лидера Ландо Норриса на 0.940 секунды.

Также другой пилот Red Bull Racing Юки Цунода развернулся в 10-м повороте в начале сессии, но ему удалось избежать попадания в гравий. А Кими Антонелли из Mercedes разбил свой болид и спровоцировал появление красных флагов почти через 15 минут после начала сессии.