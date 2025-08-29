Макс Ферстаппен вылетел в гравий после завершения тренировки. Видео
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен допустил странную ошибку по завершении первой тренировки Гран При Нидерландов. Действующий чемпион не сумел выбраться из гравийной ловушки и был вынужден покинуть свой болид, который пришлось эвакуировать маршалам.
Ферстаппен завершил первую тренировку на шестой позиции, отстав от лидера Ландо Норриса на 0.940 секунды.
Также другой пилот Red Bull Racing Юки Цунода развернулся в 10-м повороте в начале сессии, но ему удалось избежать попадания в гравий. А Кими Антонелли из Mercedes разбил свой болид и спровоцировал появление красных флагов почти через 15 минут после начала сессии.
