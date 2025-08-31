40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции гонки Гран-при Нидерландов, разбив свой болид о барьер в третьем повороте.

На момент написания новости лидером гонки Гран-при Нидерландов является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).