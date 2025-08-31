Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал автором «Большого шлема» в Гран-при Нидерландов, записав на свой счёт поул-позицию, победу, лучший круг и лидирование от старта до финиша.

Таким образом, Пиастри впервые в карьере оформил «Большой шлем». Оскар стал 27-м пилотом в истории, которому удалось добиться подобного достижения. Предыдущим австралийцем, которому покорялся «Большой шлем» в гонке Формулы-1, был Джек Брэбэм в 1966 году.

Напомним, Пиастри лидирует в чемпионате мира, опережая после гонки в Нидерландах на 34 очка своего ближайшего преследователя, напарника по «Макларену» Ландо Норриса.