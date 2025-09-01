Хэмилтон поставил антирекорд

Хэмилтон поставил новый рекорд для «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошел на Гран-при Нидерландов: в итоге за 15 гонок в составе итальянской команды он так и не финишировал на подиуме.

Таким образом британец установил новый антирекорд по количеству Гран-при за Скудерию, в которых пилот оказался за пределами топ-3.

Ранее лидером данной статистики был Иван Капелли: он провел за «Феррари» сезон-1992 (где было 14 этапов) без единого подиума, набрав 3 очка.