Вильнев жестко раскритиковал Антонелли

«Мы что, в Формуле 4?». Вильнёв жёстко раскритиковал Антонелли
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв резко высказался о манёвре Кими Антонелли, который привёл к столкновению с Шарлем Леклером и последующему сходу монегаска на Гран При Нидерландов.
«Очень плохой манёвр. Такое мы видим в Формуле 4, у пилотов без опыта, – сказал канадец Sky TV. – Он не рассчитал свои силы. В Формуле 1 можно ошибаться на пределе, но это была слишком простая ошибка. Потом он ещё разозлился и нарушил лимит скорости на пит-лейн. Возможно, Ф1 для него пока слишком тяжела».
Вильнёв не согласился, что ошибки Антонелли можно списывать на юный возраст:
«Нет. Он в Формуле 1. Сколько лет было Максу? Сколько лет было Льюису? Это плохое оправдание. Перед поворотом он отставал на две машины. На какой планете он думал, что это сработает? Все знают, что по внутренней траектории на этом треке не обогнать. Нужно быть рядом с соперником. Это был плохой рассчёт, в Ф1 так не делают».
