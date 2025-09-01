Вильнев жестко раскритиковал Антонелли

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв резко высказался о манёвре Кими Антонелли, который привёл к столкновению с Шарлем Леклером и последующему сходу монегаска на Гран При Нидерландов.

«Очень плохой манёвр. Такое мы видим в Формуле 4, у пилотов без опыта, – сказал канадец Sky TV. – Он не рассчитал свои силы. В Формуле 1 можно ошибаться на пределе, но это была слишком простая ошибка. Потом он ещё разозлился и нарушил лимит скорости на пит-лейн. Возможно, Ф1 для него пока слишком тяжела».

Вильнёв не согласился, что ошибки Антонелли можно списывать на юный возраст: