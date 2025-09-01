Итальянские СМИ разнесли Ferrari

«Череда бесконечных страданий». Итальянские СМИ – о провале Ferrari в Зндворте
Этап в Нидерландах обернулся полным провалом для Ferrari: оба пилота – Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер – выбыли из гонки, оставив Скудерию без очков. Итальянские СМИ не скрывают разочарования, назвав происходящее чередой бесконечных страданий.
Газета La Gazzetta dello Sport подвела итоги, выставив оценки пилотам. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон получил лишь «пятёрку»:
«Трудности в квалификации, старт с четвёртого ряда. Начал седьмым и оставался там же, пока не ошибся и не вылетел с трассы: совершенно не в его стиле».
Шарль Леклер также не увидел клетчатого флага: его гонка завершилась после столкновения с Андреа Кими Антонелли. Тем не менее, монегаск получил 6,5 баллов – за смелый обгон Джорджа Рассела.
Издание Corriere dello Sport вынесло жёсткий вердикт:
«Ferrari – это череда бесконечных страданий».
Издание напомнило и о штрафе Хэмилтона – после финиша он получил наказание в виде потери пяти позиций на стартовой решётке следующей гонка: «Это просто катастрофа».
В Tuttosport сосредоточили внимание на двойном сходе: «Ferrari, кошмар в Нидерландах: Хэмилтон и Леклер сходят, Пиастри побеждает». Газета подчёркивает, что это поражение особенно болезненно накануне Гран При Италии:
«Двойной ноль сильно ударил по шансам Ferrari побороться за второе место в Кубке конструкторов»