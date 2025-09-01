Авторитетный журналист восхитился Ферстаппеном

Питер Уиндзор: Ферстаппен мог избежать опасного момента на старте, но…
Авторитетный журналист и эксперт Питер Уиндзор высоко оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран При Нидерландов.
«Хотя Макс прекрасно стартовал на мягкой резине, ему пришлось бороться с Ландо Норрисом во втором повороте и на спуске к «Хунсеругу», – отметил Уиндзор в своём разборе гонки. – Того опасного момента на старте можно было и избежать. Однако именно этот эпизод демонстрирует его высочайший уровень мастерства. Невероятное владение машиной – при том, что шины были не в оптимальном состоянии, полный бак топлива. Сначала поймать машину, потом не переборщить с коррекцией, удержать прямую и при этом сохранить позицию. В итоге Макс остановил автомобиль в прямой линии и всё равно вышел из поворота вторым, впереди Норриса. Для меня это и есть признак настоящего класса – потрясающий эпизод пилотажа от Макса».