Эксперт ответил, готов ли Антонелли к «Формуле-1»

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о готовности пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли к выступлениям в Формуле-1. По мнению гонщика, молодой итальянец справляется с управлением машиной, но психологическая нагрузка может стать для него проблемой.

© Чемпионат.com