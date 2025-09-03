Оруджев оценил шансы Норриса на титул

Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что британский пилот McLaren Ландо Норрис ещё имеет шансы на титул в 2025 году.

«Конечно, интрига в борьбе за чемпионство жива. Это гонки, и может случиться всё что угодно: штрафы, аварии, технические сходы, погода… Да, Ландо стало резко сложнее. Но это не конец игры. На мой взгляд, шансов у Норриса побороться за победу с Пиастри не было. Резина одинаковая, темп близкий. В современной Формуле 1 так не обогнать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».

Напомним, после Гран При Нидерландов австралиец Оскар Пиастри лидирует в личном зачёте Формулы 1 с преимуществом в 34 очка над напарником по McLaren Ландо Норрисом, поскольку британец является ближайшим его преследователем.