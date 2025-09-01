Гюнтер Штайнер: хорошо, что у Ферстаппена нет лучшей машины

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер признался, что Макс Ферстаппен в очередной раз впечатлил его своим мастерством на Гран При Нидерландов.

«Я думаю, это был самый захватывающий старт сезона, – отметил Штайнер в подкасте GPblog. – То, что он сделал, вызвало у меня реакцию: «Вау!». Это было потрясающе. Все понимали, что он не сможет удержаться впереди, но он хотя бы пытается, никогда не сдаётся. А сам старт стал событием сам по себе – ты уже почти теряешь машину, и всё равно борешься. Хорошо, что никто не доминирует вечно. Когда Льюис выигрывал семь, восемь лет подряд, все начали скучать. Потом настало время Red Bull, у них тоже было несколько сезонов явного преимущества. А теперь это эпоха McLaren. Им удалось построить машину, которая быстра на всех трассах. Они всегда находят баланс, и сейчас они быстрее всех. Но это изменится, рано или поздно кто-то другой станет сильнее. Всё в этом спорте циклично».

По мнению Штайнера, отсутствие у Ферстаппена лучшей техники идёт ему на пользу: