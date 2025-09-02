Экс-пилота «Формулы‑1» арестовали в Бразилии

Бывшего пилота Формулы-1 бразильца Тарсо Маркеса арестовали в Бразилии, сообщает издание Associated Press.

© Соцсети

По информации ресурса, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 31 августа. Маркес, ехавший на «Ламборгини», был остановлен сотрудниками полиции из-за отсутствия номерных знаков. При проверке было выявлено, что на автомобиле числится задолженность в размере $ 240 тысяч.

Тарсо Маркесу 49 лет. Бразилец провел три сезона (1996, 1997 и 2001) в Формуле-1, все – за команду «Минарди». Примечательно, что Маркес выступил всего на 24 Гран-при в престижнейшей гоночной серии мира, не набрав ни одного очка.