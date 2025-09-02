Гендиректора Nestle уволили из-за романтической связи с подчиненной

Швейцарская транснациональная компания Nestle уволила Лорана Фрейше с должности гендиректора после того, как он нарушил корпоративный кодекс. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Выяснилось, что у Фрейше была тайная романтическая связь с подчиненной. В результате на его место был назначен руководитель бренда Nescafе Филипп Навратил.

Ранее Кристиан Хорнер был уволен с поста руководителя Red Bull. В феврале прошлого года его обвиняли в недостойном поведении по отношению к сотруднице команды. После внутреннего расследования его оправдали.

Хорнер возглавлял команду с 2005 года, то есть с момента ее основания. Новым руководителем назначен Лоран Мекис, который ранее возглавлял Racing Bulls.