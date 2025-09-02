Шумахер назвал ситуацию Хэмилтона трагичной

«Это трагично». Верит ли Шумахер в возвращение формы Хэмилтона?
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер назвал текущие трудности Льюиса Хэмилтона трагичными, отметив при этом, что скорость семикратного чемпиона мира никуда не делась.
На прошлых выходных в Нидерландах Хэмилтон снова столкнулся с проблемами: 40-летний гонщик сошел с дистанции, когда занимал пятую позицию, допустив аварию. Это первый случай, когда Хэмилтон не завершил гонку с момента перехода в Ferrari, и уже второй уик-энд подряд он остался без очков.
«Я начинаю теряться, потому что с одной стороны он может всё, а с другой – явно находится под колоссальным давлением, – сказал Шумахер Sky. – Если что-то не изменится скоро, не знаю, как ему лучше продолжать дальше. В данный момент это трагично – видеть его в таком состоянии. Хотя скорость все ещё есть, вокруг слишком много всего происходит».