Шумахер назвал ситуацию Хэмилтона трагичной

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер назвал текущие трудности Льюиса Хэмилтона трагичными, отметив при этом, что скорость семикратного чемпиона мира никуда не делась.

© autosport.com.ru

На прошлых выходных в Нидерландах Хэмилтон снова столкнулся с проблемами: 40-летний гонщик сошел с дистанции, когда занимал пятую позицию, допустив аварию. Это первый случай, когда Хэмилтон не завершил гонку с момента перехода в Ferrari, и уже второй уик-энд подряд он остался без очков.