Мекис рассказал, какой совет Ферстаппен дал ему в первый день в Red Bull

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассказал о том, что в первый же день после его прихода на смену Кристиану Хорнеру Макс Ферстаппен убедил его в своей преданности команде.

Ранее Ферстаппен вёл переговоры с Mercedes, и некоторые СМИ даже сообщали об устной договорённости о переходе.