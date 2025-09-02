Лоран Мекис рассказал, какой совет Ферстаппен дал ему в первый день в Red Bull
Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассказал о том, что в первый же день после его прихода на смену Кристиану Хорнеру Макс Ферстаппен убедил его в своей преданности команде.
Ранее Ферстаппен вёл переговоры с Mercedes, и некоторые СМИ даже сообщали об устной договорённости о переходе.
«Нет, мне не пришлось уговаривать Ферстаппена остаться. Мы с Максом ни разу не говорили о его будущем. Нам это было не нужно. Он подошёл ко мне в мой первый рабочий день и сказал: «Забудь всё, что ты читал. Я остаюсь в Red Bull Racing и буду работать здесь, и я с нетерпением жду того времени, которое мы проведём вместе». Я могу ответить очень просто: мы должны создать для Макса быструю машину. Если у Макса будет быстрая машина, все будут счастливы – Макс, его окружение и, конечно, мы тоже», – сказал Мекис немецкому изданию BILD.
