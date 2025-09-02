Вильнев предупредил Пиастри

«Большой отрыв меняет менталитет». Вильнёв предупредил Пиастри
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв предупредил Оскара Пиастри о возможных последствиях смены менталитета в борьбе за титул после того, как его напарник по McLaren Ландо Норрис сошёл с дистанции на Гран При Нидерландов.
Победа в Зандворте позволила Пиастри увеличить преимущество в личном зачёте до 34 очков – это самый крупный разрыв между первым и вторым местом в сезоне-2025. Ещё перед стартом уик-энда австралиец опережал Норриса лишь на девять очков.
«Теперь у него есть подушка безопасности, и он контролирует ситуацию в чемпионате, – отметил Вильнёв в эфире Sky Sports. – Но это меняет мышление. Теперь только он может проиграть чемпионат. Ты начинаешь ехать более осторожно, защищаться, из-за этого допускаешь ошибки. Или же можешь немного расслабиться и потерять концентрацию. Мы уже видели гонщиков, которые в подобных обстоятельствах теряли много очков именно потому, что меняли свой стиль, зная о запасе. Это создаёт дополнительный стресс. Интересно будет посмотреть, как поведёт себя Пиастри».
Главное сейчас