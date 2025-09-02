Вильнев предупредил Пиастри

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв предупредил Оскара Пиастри о возможных последствиях смены менталитета в борьбе за титул после того, как его напарник по McLaren Ландо Норрис сошёл с дистанции на Гран При Нидерландов.

Победа в Зандворте позволила Пиастри увеличить преимущество в личном зачёте до 34 очков – это самый крупный разрыв между первым и вторым местом в сезоне-2025. Ещё перед стартом уик-энда австралиец опережал Норриса лишь на девять очков.