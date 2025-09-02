Жак Вильнёв ответил, в какой момент Хэмилтон должен завершить карьеру

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв заявил, что Льюис Хэмилтон не станет завершать карьеру из-за слабых результатов. По его словам, решение о завершении карьеры должно зависеть исключительно от внутреннего состояния гонщика, а не от мнения окружающих.

«Гонщик не уходит только потому, что кто-то считает его недостаточно быстрым. Ты завершишь карьеру, если однажды проснёшься и поймёшь, что больше не хочешь ехать на трассу. Это совсем другое. Если ты по-прежнему конкурентоспособен и чувствуешь в себе скорость — ты останешься. Всё зависит от настроя, страсти, психологии, денег и того, приносит ли это тебе радость», — приводит слова Вильнёва Crash.net.