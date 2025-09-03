Исак Хаджар стал автором исторического рекорда Red Bull
Французский дебютант Формулы 1 Исак Хаджар сенсационно в том числе для самого себя стал призёром Гран При Нидерландов, завоевав третье место на гонке в Зандворте. Этим результатом пилот Visa Cash App Racing Bulls F1 Team установил исторический рекорд Red Bull.
За всё время существования поддержки молодых пилотов, которую организовал производитель энергетических напитков, ни один из её юниоров, в числе которых входят и чемпионы Формулы 1 немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен, в год своего дебюта в чемпионате мира не попадал в число призёров Гран При. Первым таким гонщиком стал Хаджар, так что Исак в этом плане стал самым результативным участником проекта Red Bull.
Напомним, Исак Хаджар дебютировал в Формуле 1 в 2025 году. Француз стал пилотом Visa Cash App Racing Bulls F1 Team и в своей 15-й гонке в серии уже оказался в числе призёров.