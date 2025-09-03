Исак Хаджар стал автором исторического рекорда Red Bull

Французский дебютант Формулы 1 Исак Хаджар сенсационно в том числе для самого себя стал призёром Гран При Нидерландов, завоевав третье место на гонке в Зандворте. Этим результатом пилот Visa Cash App Racing Bulls F1 Team установил исторический рекорд Red Bull.

© autosport.com.ru

За всё время существования поддержки молодых пилотов, которую организовал производитель энергетических напитков, ни один из её юниоров, в числе которых входят и чемпионы Формулы 1 немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен, в год своего дебюта в чемпионате мира не попадал в число призёров Гран При. Первым таким гонщиком стал Хаджар, так что Исак в этом плане стал самым результативным участником проекта Red Bull.

Напомним, Исак Хаджар дебютировал в Формуле 1 в 2025 году. Француз стал пилотом Visa Cash App Racing Bulls F1 Team и в своей 15-й гонке в серии уже оказался в числе призёров.