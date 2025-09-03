Штайнер ответил, почему фанаты перестали освистывать Макса Ферстаппена

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер предположил, с чем связано прекращение освистывания гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена некоторой частью болельщиков в нынешнем сезоне Формулы-1.

© Чемпионат.com

«Свист прекратился, потому что фанаты знают, что он может победить на не самой лучшей машине», – сказал Штайнер в видео на канале GPblog Nederland в YouTube.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 205 очков. Лидером чемпионата является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 309 баллов.