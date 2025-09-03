Обвинившая Хорнера в домогательствах сотрудница вернулась в «Ф-1» (ВВС)
В «Ф-1» вернулась сотрудница, обвинявшая Хорнера в домогательствах.
По данным ВВС Sport, бывшая сотрудница «Ред Булл», которая обвинила Кристиана Хорнера в домогательствах, вернулась работать в «Формулу-1».
Точное место не называется. Сама женщина и ее работодатель отказались от комментариев.
В марте 2024 года данная сотрудница была отстранена от работы в «Ред Булл» после скандала с тогдашним руководителем команды Кристианом Хорнером. Она обвиняла его в сексуальных домогательствах, однако внутреннее расследование команды опровергло ее слова.
В результате сотрудница подала иск в британский трибунал по трудовым спорам – где дело рассмотрят в 2026 году.
Напомним, в июле текущего года Кристиан Хорнер был уволен с поста руководителя «Ред Булл».
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Это слишком легендарно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Хочу увидеть, как он достигнет 1000 голов в НХЛ»
Обвинившая Хорнера в домогательствах сотрудница вернулась в «Ф-1» (ВВС)
Антони подтвердил, что отказал «Баварии»: «Сказал, что сделка с «Бетисом» закрыта на 95%, и я сдержу слово. Со мной связывались более 5 клубов, но мне было легко принять решение»
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Это слишком легендарно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Хочу увидеть, как он достигнет 1000 голов в НХЛ»
Обвинившая Хорнера в домогательствах сотрудница вернулась в «Ф-1» (ВВС)
Антони подтвердил, что отказал «Баварии»: «Сказал, что сделка с «Бетисом» закрыта на 95%, и я сдержу слово. Со мной связывались более 5 клубов, но мне было легко принять решение»