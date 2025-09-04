Ферстаппен оценил работу руководителя Red Bull Racing

«Мне нравится его подход», – Ферстаппен оценил работу Мекиса
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен положительно отозвался о первых результатах руководителя команды Лорана Мекиса после его прихода на смену Кристиану Хорнеру.
«Он быстро включился в работу, потом у него было две недели, и потом снова перерыв. Так что перемены происходят не внезапно. Мне нравится его подход. И, похоже, все очень позитивно настроены по отношению к атмосфере в команде, судя по тому, что люди говорят. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Не стоит ожидать, что, назначив кого-то ответственным, вы через две недели или два месяца добьётесь кардинальных изменений. На это нужно время», — рассказал Ферстаппен СМИ, в том числе RacingNews365.