Вольф назвал одну причину, по которой был рад уходу Хэмилтона из Mercedes

Руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что решение Льюиса Хэмилтона покинуть команду и перейти в Ferrari помогло избежать крайне сложных переговоров о будущем сотрудничестве.

Перед стартом сезона-2024 Хэмилтон объявил, что покинет Mercedes в конце года. Семикратный чемпион мира выбрал новый вызов и подписал контракт с Ferrari, завершив одну из самых успешных эпох в истории Формулы 1.

После падения результатов Mercedes в 2022-2023 годах оставались сомнения, насколько команда готова к долгосрочному продолжению партнёрства с 39-летним пилотом. Однако сам выбор Хэмилтона снял вопрос переговоров с повестки.

«Да, разговоры о нашем совместном будущем были бы очень трудными, – признался Вольф в беседе с RacingNews365. – С личной точки зрения и с позиции Mercedes это было бы то, чего мы совсем не хотели».

Старт сотрудничества Хэмилтона с Ferrari складывается непросто — британец пока не поднялся на подиум в красном комбинезоне. Сам Льюис несколько раз отмечал, что не чувствует уверенности в нынешней машине, но надеется, что смена регламента в 2026 году даст ему шанс снова бороться за титулы.

Тем не менее Вольф подчеркнул, что сочувствие в адрес своего бывшего подопечного неуместно: