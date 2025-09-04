Жак Вильнев: Леклер начинает понимать, что никогда не станет чемпионом

Жак Вильнёв: Леклер начинает понимать, что никогда не станет чемпионом
Чемпион Формулы 1 сезона-1997 Жак Вильнёв заявил, что Ferrari сильно отстаёт от соперников в преддверии домашней гонки Гран При Италии.
«Обычно у них есть особый двигатель или особая машина, но я не ожидаю, что в этом году будет так же. Они далеко не в лучшей форме. Машина не работает. Обычно они в борьбе, и в Монце делают небольшую надбавку. Но сейчас этой надбавки недостаточно. Шарль Леклер расстроен, потому что, вероятно, начинает понимать, что никогда не станет чемпионом мира. Всё пошло наперекосяк, стало ещё хуже. В следующем году вступит в силу совершенно новый свод правил, и обычно в это время Ferrari не показывает своих лучших результатов, так что для него это сложная ситуация. Он уже давно там, и его звезда немного потускнела. По крайней мере, Льюис может рассчитывать на то, что он многократный чемпион мира, так что не имеет значения, если его карьера немного пошла на спад. Он всё равно всегда будет мировой звездой, выходящей за рамки Формулы 1. Они могут занимать второе место в Кубке Конструкторов, но на самом деле они – четвёртые. Им просто повезло, что в Red Bull Racing только один гонщик набирает очки, и то же самое с Mercedes», – сказал Жак Вильнёв в подкасте The F1 Show.
