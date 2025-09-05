Williams подал протест на штраф Сайнса в Зандворте

Гонщик Williams Карлос Сайнс за контакт с Лиамом Лоусоном на Гран При Нидерландов получил штраф. На рестарте на 27-м круге испанец атаковал пилота Racing Bull в первом повороте. Произошёл контакт с новозеландцем, за который Сайнс получил пенализацию. Перед Гран При Италии британский коллектив подтвердил подачу протеста на наказание Карлоса.

«Мы подтверждаем, что подали в FIA протест и требование пересмотра штрафа Карлоса Сайнса в Зандворте. Нам важно понимать, как вести борьбу в гонках в будущем, поэтому мы надеемся на положительный результат», — заявила Williams в своих социальных сетях.

Напомним, после финиша Гран При Нидерландов также выяснилось, что испанский пилот Williams заработал ещё и два штрафных очка – опять же, за инцидент с Лиамом Лоусоном на 27-м круге.