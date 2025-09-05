В Liberty Media не исключают продажу «Формулы-1»

Исполнительный директор Liberty Media Джон Мэлоун не исключил продажу Формулы 1, если предложение покажется акционерам достаточно интересным.
В 2017-м Liberty Media купила Формулу 1 у бывших владельцев коммерческих прав за 8 миллиардов долларов. За эти годы компания способствовала глобальному развитию чемпионата мира, вывела акции Формулы 1 на биржу, так что сейчас она стоит гораздо дороже, но в подкасте Opening Bid Unfiltered Мэлоун напомнил, что в мире бизнеса всё продаётся и покупается…
«Это публичная компания. Если кто-то захочет её купить, и готов заплатить больше, чем совет директоров считает возможным предложить акционерам, мы её продадим. Сейчас акционеры довольны. Формула 1 демонстрирует стабильный рост, генерирует большой денежный поток – у неё исключительно хорошая экономическая структура, это сильный бренд, который нужно развивать в духе времени, ещё больше повышая его привлекательность».